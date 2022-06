Even Wat Anders: Gregory Sedoc wil niet te veel verwachten van Tim van Rijthoven

Sharon van Rouwendaal op WK buiten medailles op 5 kilometer open water: ‘Het was me te zwaar’

Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft bij de WK in Hongarije geen medaille kunnen veroveren op de 5 kilometer in het open water. De 28-jarige Nederlandse tikte maandag in het Lupa-meer als tiende aan. Het goud ging naar Ana Marcela Cunha uit Brazilië, de olympisch kampioene op de 10 kilometer.

14:02