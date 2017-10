Everton geeft fan levenslang stadionverbod

Gemengde gevoelens bij FC Twente-trainer Marino Pusic

13:14 ENSCHEDE - Marino Pusic begint met gemengde gevoelens aan zijn eerste klus als hoofdtrainer in het betaalde voetbal. Pusic was tot afgelopen dinsdag de rechterhand van de afgezette René Hake, zaterdagavond is hij de eindverantwoordelijke bij FC Twente in de thuiswedstrijd tegen Roda JC.