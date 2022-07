EWA: corona teistert Oranjeleeuwinnen: ‘Ze gaan er niet slim mee om’

Powervrouw Laura Wissink wil titel met Oranje en Tex Town Tigers

ENSCHEDE - Ze is de langste en meest krachtige speelster in de softbal hoofdklasse. Laura Wissink is een echte powervrouw, onverstoorbaar en heeft aan verliezen een bloedhekel. Waardevolle wapens voor Oranje dat later deze maand op jacht gaat naar de Europese titel én voor Tex Town Tigers dat na dertien jaar wel weer eens landskampioen wil worden.

