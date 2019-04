Ewan de sterkste in vierde etappe Ronde van Turkije

Fabio Jakobsen, een dag eerder winnaar van de derde rit, moest nu genoegen nemen met de vijfde plaats. De Ier Sam Bennett behoudt de leiding in het algemeen klassement, die hij al na winst van de eerste etappe in handen had.

Ewan toonde zich net als eerder in het jaar in de Ronde van de Emiraten de sterkste in een rit die eindigde met een klimmetje. De Australiër passeerde in de laatste meters de Spanjaard Juan José Lobato, die de sprint van ver was aangegaan, maar genoegen moest nemen met de tweede plek. Bennett finishte als derde in zijn lichtblauwe leiderstrui.