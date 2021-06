Ewan opnieuw de snelste in Ronde van België, Evenepoel dicht bij eindzege

In de Ronde van Slovenië heeft Diego Ulissi de vierde etappe gewonnen. De Italiaan van UAE Team Emirates was, mede dankzij hulp van ploeggenoot en Tourwinnaar Tadej Pogacar, de snelste na een lastige rit met finish bergop. Pogacar eindigde als tweede en blijft in bezit van de leiderstrui. De derde plek was voor de Italiaan Matteo Sobrero (Astana).



De Ronde van Slovenië eindigt zondag met een relatief vlakke etappe, al liggen onderweg nog een aantal heuvels. Voor Pogacar is de vijfdaagse wedstrijd in eigen land de laatste voorbereidingsrittenkoers voor de Tour de France.



In het klassement heeft UAE Team Emirates nu drie renners in de top-vier: Pogacar (eerste), Ulissi (tweede) en Rafal Majka (vierde). Pogacar won dit seizoen al de UAE Tour, Tirreno-Adriatico én Luik-Bastenaken-Luik.