Ewan volgt Jakobsen op in Scheldeprijs

Sunweb en Kelderman overleven chaotische rit: ‘Het was vandaag zwaar en uitdagend’

13 oktober Team Sunweb staat er na tien Giro-etappes nog altijd prima voor. Wilco Kelderman is de nummer twee in het algemeen klassement en ondertussen heeft ook zijn ploegmaat Jai Hindley zich genesteld in de top tien. ,,Het was een zware, uitdagende dag”, blikt Sunweb-ploegleider Luke Roberts terug. ,,Het doel was om geen tijd te verliezen en dat is gelukt.”