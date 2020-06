Ex-Ajacied Sana viert goal door te knielen

Nieuwe trainer Ron Jans: ‘We hebben alleen maar wat te winnen met FC Twente’

20:28 ENSCHEDE - FC Twente wordt een loodzware klus, erkent Ron Jans (61). Hij is de tiende trainer in Enschede in tien jaar. Toch is het enthousiasme groot: „Het wordt moeilijk, er gaan fouten gemaakt worden, maar ik ga ervoor.”