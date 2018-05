Ex-Ajacied Sánchez tot 2024 bij Spurs

video DEO-verdediger helpt Rietmolen op curieuze wijze aan titel: ‘Alles ging mis’

17:24 RIETMOLEN - Rietmolen pakte afgelopen zondag door een 3-1 zege op DEO de titel in de vijfde klasse B. Maar het was DEO-speler Luc Wentink waar na afloop in de kantine het meest over gesproken werd. De verdediger eiste tijdens de kampioenswedstrijd van Rietmolen onbedoeld een hoofdrol voor zich op met twee eigen doelpunten, waarvan de tweede op zijn zachtst gezegd merkwaardig was.