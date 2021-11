Ex-BMX’ster Merle van Benthem heeft eerste prijs als baanwielrenster binnen

Van Benthem reageerde na afloop enthousiast over haar prestatie op de baan. „Het is mooi om voor het eerst een medaille te halen. Ik heb bij het NK BMX de afgelopen jaren geen eremetaal meer kunnen winnen en nu is het direct raak. Ik kon met twee talenten rijden, Kim Kalee en Lonneke Geraerts, die me normaal ook wegwijs maken in deze sport, het is mooi dat we tot dit resultaat konden komen.”

NK Sprint

Zilver was volgens Van Benthem een prima resultaat. „We wilden graag tweede worden, winnen zat er tegen de Europees kampioenes niet in, en daar zijn we in geslaagd. Hartstikke gaaf om mee te maken. Je kunt in een wedstrijd altijd meer en dat bleek, want ik heb hier ook een persoonlijk record gereden. Mijn volgende doel is het NK Sprint in december. Eens kijken hoe ik dan kan mee komen tussen de nationale top.”