Ex-eventingruiter Brugman: 'Had het voor geen goud willen missen'

Madeleine, hoe gaat het met je?

„Naar omstandigheden gaat het goed met me. Ik heb deze week alleen een flinke klap van het paard gemaakt. Ik viel achterover waardoor ik nu wat duizelig ben en ontzettende spierpijn heb, maar dat trekt denk ik met een paar dagen wel weer weg. We zouden dit weekend alleen naar Polen gaan om te crossen. Dat heb ik helaas af moeten zeggen."

Wat doe je tegenwoordig?

„Paardrijden doe ik alleen nog voor de hobby en verder volg ik de studie Fiscaal recht op de universiteit van Nyenrode in Breukelen. Op dit moment loop ik stage bij Damsté Advocaten. Ik dacht altijd dat paardrijden heel leuk was, maar werken op kantoor is ook heel leuk ben ik nu achter gekomen. Het bevalt heel goed. Ik probeer een combinatie te vinden tussen het paardrijden en het bedrijfsleven."

Heb je dat altijd al willen doen?

„Nee, dat niet zo zeer. Ik heb deze studie gekozen omdat het de minste vluchturen waren. Dat wil niet zeggen dat ik het niet leuk vond. Ik vind het niet leuker dan de paarden maar had er geen hekel aan. Nu ik ermee bezig ben is het veel leuker dan ik altijd dacht. Ik heb met mijn 37 jaar wel een leeftijdsachterstand op de arbeidsmarkt in tegenstelling tot twintigers, maar ik ben dankbaar voor deze kans."

Met welk gevoel kijk je terug op je carrière?

„Al met al is het echt een fantastische periode geweest. Ik had het voor geen goud willen missen. Met name het eerste EK waar we naartoe gingen, in 1992 in Stockholm, was een onvergetelijke ervaring. We hadden een hechte groep van drie ruiters en trokken zonder verwachtingen richting Zweden. Als je dan terugkomt met twee gouden medailles leg je de lat voor de keren daarop heel hoog en valt het tegen als je geen medailles haalt."

Je hebt ook een tijdje paardgereden op een lager niveau. Hoe beviel dat?

„Toen mijn moeder te horen kreeg dat ze aan kanker leed, werd het voor mij fysiek te zwaar om aan de Military mee te doen. Toen heb ik het iets lager gezocht, maar daar haalde ik niet de voldoening uit zoals ik het verwachtte. Dat klinkt misschien verwend, maar sinds mijn geboorte heb ik altijd in een leerproces gezeten. Heel veel gevallen en veel opgestaan in mijn leven. Een niveau lager is dan leuk om te doen, maar geeft niet de psychologische uitdaging waar ik verslaafd aan was."