Ex-golfer Sluiter: 'Als je jong bent denk je dat je 's werelds beste kan worden’

helden van toenENSCHEDE - In de rubriek ‘Helden van toen’ komen oud-sporters aan het woord die van betekenis zijn geweest voor de Twentse sportwereld. Dit keer blikken we met Tim Sluiter terug op zijn carrière als topgolfer.

Tim, wat doe je tegenwoordig?

„Ik volg in Delft de studie Civiele Techniek, waarmee ik uiteindelijk de wereld van de weg- en waterbouw in wil. Of ik me daar altijd al in heb geïnteresseerd? Daar heb ik tijdens de het golfen niet zo bij stilgestaan, maar ik mistte lange tijd wel iets op intellectueel gebied. Naast de studie zit ik in het bestuur bij een alumnivereniging voor Nederlandse (oud-)internationals en golfers en ben ik ambassadeur van de Stichting Topgolf Twente. Ik ben blij met de dingen die ik nu doe."

In 2015 ben je gestopt met het spelen van topgolf. Hoe kijk je terug op je carriere?

„Toch wel met gemengde gevoelens. Aan de ene kant heb ik de Europese Tour gehaald en verschillende doelen bereikt. Maar mijn grootste doel om lang mee te draaien op wereldniveau heb ik nooit behaald. Als je jong bent denk je dat je de beste van de wereld kan worden. Vanaf mijn twaalfde wilde ik maar één ding: de beste van de wereld worden. Later, toen ik een jaar of twintig was, besefte ik dat het heel lastig werd om de beste te worden."

Als 17-jarige leek je goed op weg en werd je wereldkampioen met Joost Luiten en Wil Besseling. Hoe was dat in die tijd?

„Op dat moment was dat iets geweldigs, maar als zeventienjarige sta je niet zo stil bij wat je gepresteerd hebt. Dat neemt niet weg dat we ervan genoten hebben. De prestatie wordt nu alleen maar mooier als je beseft dat Nederland het nooit beter heeft gedaan dan een achtste plek."

Heb je spijt van beslissingen die je in het verleden hebt genomen?

„Spijt is een groot woord, maar als ik het anders zou kunnen doen, had ik op mijn achttiende meer stilgestaan bij de studie en een studie afgemaakt. Ik zou wel dingen anders doen, maar achteraf is het een koe in de kont kijken. Waar ik het meest trots op ben? Dat ik altijd alles heb gegeven en keihard heb gewerkt om mijn doelen te bereiken, ondanks dat ik de laatste jaren van mijn loopbaan niet de resultaten haalde die ik wenste. Ik heb me nooit uit de weg laten slaan door iets of iemand."

Wie zag je als jouw voorbeeld?

„Als kind golflegende Tiger Woods natuurlijk, maar buiten het golfen om heb ik heel veel bewondering voor mijn opa, meneer Fransen. Helaas kampt hij nu met gezondheidsproblemen, maar in de vijf jaar dat ik in Enschede heb gewoond heb ik zoveel van hem geleerd. En gewoon de manier waarop hij in het leven staat. Heel bijzonder."

Deze week begint het KLM Open weer. Denk je dat Joost Luiten zijn derde titel gaat pakken?

„Hij is zelf niet heel positief, dus dan kan ik moeilijk zeggen dat ik het wel verwacht. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er ook niet naartoe ga dit jaar, maar ik volg het wel. Op dit moment ben ik bezig met een verhuizing van Amsterdam naar Den Haag, dus heel veel tijd om er mee bezig te zijn heb ik niet dit keer."