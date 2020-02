Ex-prof Clement hoofdgast in wielercafé ‘Overijssels Mooiste’

Fed Cup Bertens wil olympische droom Schuurs vervullen: 'Liefst goud in dubbelspel’

10:06 Kiki Bertens kwam vaak voor haar land uit, en graag ook. Maar de reden dat zij er in Den Haag bij is als Nederland tegen Wit-Rusland speelt in de Fed Cup, is de grote olympische droom van vriendin Demi Schuurs.