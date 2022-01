Ex-PSV’er Jorrit Hendrix op weg naar Feyenoord

Een blik zondagmor­gen op teletekst en verrek het klopt: FC Twente staat vierde

TILBURG - De stand op de ranglijst biedt zondagmorgen een prettige aanblik voor de supporters van FC Twente. En nee, de fans hebben niet gedroomd, maar die vierde plek is echt. Wie had dat verwacht? „Maar je mag me daarmee pas feliciteren als we daar over veertien wedstrijden nog staan”, zei FC Twente-trainer Ron Jans na de 1-0 zege zaterdagavond op Willem II.

