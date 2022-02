Ex-PSV’er Zinchenko tegen Poetin: ‘Ik hoop dat je de meest pijnlijke dood sterft’

Zinchenko speelde 48 interlands voor Oekraïne. In een andere post schrijft hij: ,,Mijn land is van Oekraïners en niemand zal het zich ooit kunnen toe-eigenen. We geven niet op! Glorie aan Oekraïne. De hele beschaafde wereld maakt zich zorgen over de situatie in mijn land. Ik kan niet achterblijven en ik probeer mijn mening over te brengen.’’