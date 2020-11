Ex-vriendin over relatie met ‘gewelddadige’ Zverev: ‘Ik wilde niet meer leven’

Zverev heeft stilaan een bad boy-reputatie opgebouwd. Er waren de lockdownfeestjes en het niet inlichten van de Roland Garros-organisatoren over zijn coronasymptomen. Maar vooral: Olya Sharypova, zijn ex-vriendin, beschuldigt hem van geweld. ,,Ik was bang dat hij me zou vermoorden”, schreef ze vorige week op Instagram. Nu doet ze haar volledig verhaal bij ‘Racquet’.

,,De eerste keer dat hij me fysiek mishandelde, was in zijn appartement in Monaco”, vertelt ze. ,,We hadden ruzie en ik wilde vertrekken. Ik stond in de hal toen hij mijn hoofd tegen de muur sloeg. Meteen daarna kreeg hij schrik en begon hij te liegen. Hij zei dat ik hem eerst had geslagen en dat hij niets misdaan had.”

Sharypova zegt dat de eerste strubbelingen met Zverev er kwamen op reis in de Malediven in december 2018. ,,Maar toen was er nog geen sprake van fysiek geweld. Al ging het er verbaal soms wel heftig aan toe. En ook dat deed pijn. Kijk, dat mensen die ik niet ken schrijven dat ik een slecht persoon ben, daar kan ik mee om. Maar zoiets wil je niet horen van de persoon waarvan je houdt. ‘Je bent een ‘nobody’, zei Sascha tegen mij. ‘Je hebt nog niets bereikt in je leven. Ik daarentegen ben succesvol en verdien geld.’”

Sharypova, die ook tijdens haar relatie met Zverev geregeld tijd doorbracht in haar thuisland Rusland, vertelt hoe de Duitse nummer 7 van de wereld ‘stalkerig’ gedrag vertoonde. ,,Telkens wanneer ik een punt achter onze relatie wilde zetten, zette ik hem op de block list van mijn gsm. Toch zou hij me proberen bereiken via mijn vrienden. Als hij me dan toch aan de lijn kreeg, vroeg hij: ‘Ben ik dan niet belangrijk voor je? Wil je geen tijd met mij doorbrengen?’”

Zverev accepteerde geen ‘neen’ als antwoord, voegt Sharypova eraan toe. ,,We hadden vaak ruzies omdat ik hem niet genoeg aandacht schonk. Hij gaf me het gevoel dat heel deze situatie mijn fout was. Ik wilde niet meer leven. Ik werd wakker met de vraag: ‘Voor wat en waarom nog?’ Na onze ruzies zou hij zich steevast verontschuldigen. Hij leek te beseffen dat dit fout was. Even later gaf hij mij weer de schuld. En ik begon te geloven dat het inderdaad allemaal mijn fout was. Het was een vicieuze cirkel.”

Die cirkel wilde Sharypova doorbreken. Een week voor de US Open in de zomer van 2019 werd haar situatie quasi onhoudbaar. ,,We verbleven in een hotel in New York en hadden een ‘scary fight’. Een grote ruzie. Hij duwde me op het bed, nam een kussen en duwde het op mijn hoofd. Ik kon niet ademen. Gelukkig kon ik mezelf bevrijden en weglopen.” Via de gang ging het - op blote voeten - naar de stoep op straat, waar ze haar verstopte voor Zverev. Ze belde een jeugdvriend waarmee ze diezelfde dag had afgesproken om bij te praten. Hij kwam Sharypova oppikken en bracht haar bij hem thuis. Daar luisterde haar jeugdvriend Vasil en zijn stiefmoeder naar het verhaal van Sharypova. Ze geloofden haar niet en nodigden Zverev uit voor een gesprek. De toptennisser toonde zich begripvol en meelevend. ,,Ik vergaf het hem”, vertelt Sharypova. ,,Ik dacht: misschien ben ik wel gewoon het noorden kwijt.”

Ze trok vervolgens samen met Zverev naar het Zwitserse Genève voor de Laver Cup. Daar liep het volledig mis. ,,Ik zat in een diepe depressie,” zegt ze. ,,Wat in Genève zou gebeuren, was het ergste.”

,,We hadden weer ruzie en hij sloeg me in het gezicht. Toen hij de hotelkamer verliet... Het is moeilijk om hierover te praten. Het was een hel. Ik was emotioneel een wrak. Ik snapte niet waarom dit maar bleef gebeuren. Wat ik wel snapte, is dat ik niet meer wilde leven op deze manier. En ik wist dat hij me niet zou laten gaan.”

Sharypova vond een insuline-spuitje bij de spullen van Zverev - hij lijdt aan diabetes. ,,Ik nam de insuline, want ik wist dat een gezond persoon kan sterven bij een overdosis. Ik was niet bang. Ik wilde gewoon ‘weg gaan’, omdat ik het niet meer aan kon. ‘Sascha’ kwam terug in de kamer, maar ik had de badkamerdeur op slot gedaan.” Zverev en een Laver Cup-official konden haar overtuigen om de deur te openen. Ze kreeg ‘glucose tablets’ - druivensuiker - om de insuline tegen te gaan. Sharypova herstelde, maar was emotioneel een wrak.

Enkele weken later kon ze ‘vluchten’ van Zverev. Intussen, een jaar later, heeft ze haar leven weer ‘back on track’. ,,Lange tijd negeerde iedereen mijn verhaal. Nu wil ik niet langer genegeerd worden. Ik ben geen ‘nobody’. Ik ben een persoon met een stem. En ik wou niet stil blijven.”

‘Ongegronde beschuldigingen’

Alexander Zverev reageerde vorige week via Instagram al op de aantijgingen. ,,Ik heb de ongegronde beschuldigen van Olya gelezen in de media. Dat maakt me triest. We kennen mekaar sinds we jong waren en hebben samen veel beleefd. Ik vind het jammer dat ze zo’n statements maakt, omdat ze simpelweg niet kloppen. We hadden een relatie, maar die is al lang gedaan. Ik heb geen idee waarom Olya deze beschuldigingen naar buiten brengt. Ik hoop dat we een manier vinden waarop we allebei met respect met mekaar kunnen omgaan.”

