Ex-wereldkampioen Rosberg uit forse kritiek op Mercedes: ‘Hamilton soft, Bottas dramatisch’

Rosberg is vooral kritisch op de twee coureurs. Volgens de voormalig wereldkampioen (in 2016 namens Mercedes) verdedigde Valtteri Bottas dramatisch bij de inhaalactie van Verstappen van afgelopen weekeinde in Frankrijk: „Hij koos ervoor om Max volledig te blokkeren, maar dat was totaal onnodig. Hierdoor moest hij de bocht ruim nemen en kon Max gemakkelijk inhalen. Dat had hij veel slimmer moeten doen.”