Ex-wielrenster loopt door pikante Playboy-plaatjes baan als ploegleider mis en is wereldnieuws

Het was begin deze week een opmerkelijk wielerverhaal. De Belgische ex-renster Tara Gins (30) stond op het punt om aan de slag te gaan bij een wielerploeg, maar die baan werd haar op het laatste moment ontnomen. Reden? Een fotoshoot uit het verleden die volgens de ploeg ‘ongepast’ was. Het nieuws ging de wereld rond. Van La Gazzetta dello Sport in Italië over Noorwegen en Polen tot de New York Post in de Verenigde Staten.

Het leven lachte Tara Gins lange tijd toe. Ze was enige tijd profrenster en kluste bij als model - het leverde haar zelfs een plekje op in de Belgische Playboy. Na haar wielerloopbaan ging de Vlaamse in 2018 aan de slag als ploegleidster van een vrouwenploeg (S-Bikes AGU). In haar vrije tijd timmerde ze aan de weg als koersdirecteur van de Driedaagse Brugge-De Panne voor vrouwen.

Gins leek hard op weg naar een baan als ploegleidster van een mannenteam, tot haar looks de ommekeer inluidden. Een aantal pikante foto’s schoot bij de familie van een renner uit de ploeg die Tara zou gaan leiden in het verkeerde keelgat, waarna het feest niet doorging. Het niet nader genoemde mannelijk beloften- en eliteteam liet zich overhalen door sponsors om niet met Gins in zee te gaan.

Gins reageerde op haar instagramaccount fel. ,,Ik had een mondelinge afspraak om bij een ploeg te beginnen. Ik keek daar enorm naar uit. Het is wat ik graag doe. Ik wil bijleren en in de volgwagen zitten. Maar nu heeft blijkbaar iemand een probleem gemaakt van een foto in een boekje van mij. Ik vind het nu niet erg meer dat de overeenkomst werd afgeblazen. Het is beter zo. Ik wil niet samenwerken met mensen die mijn capaciteiten niet zien en enkel met de kudde meelopen. In het wielrennen wordt nog te veel in hokjes gedacht op alle vlakken. Dat is jammer.”

Dubbele moraal

Gins baalt vooral van de dubbele moraal. ,,Ik ben aangerand. Een mechanieker kroop ooit bij mij in de douche na training. Ik ben gekust door stafleden zonder dat ik dat wilde. Ik moest die mensen van mij af duwen. Ik kreeg ongepaste opmerkingen van een ploegleider, die zei dat ik er geil uitzag. Ik ben tegen al die zaken ingegaan en heb alles van mij afgeduwd. Ik heb alles op mijn eigen manier proberen oplossen. Net dat maakt dat ik het nu nog frustrerender vind dat mijn kansen nu worden ontnomen door eikels die dubbele standaarden hanteren.”

De kwestie ging de voorbij dagen de wereld rond. In Engeland, de Verenigde Staten, Noorwegen, Australië, Polen en Italië haalde Gins het nieuws. ‘Wielrenster zegt dat ze job niet kreeg door ondeugende shoot voor Playboy', zo kopte de The New York Post.

