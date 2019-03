Experts hoopvol over Ajax: ‘We gaan verlengen’

Alle drie zijn ze het erover eens: we gaan verlengen. De Mos en Van Halst zijn hoopvol en denken beiden dat Ajax na een penaltyreeks als winnaar uit de bus komt, waarbij De Mos een hoofdrol voor André Onana voorspelt. ,,Ik denk dat we gaan verlengen en dat Onana in de penaltyreeks een penalty stopt,” aldus De Mos.



Maduro ziet het wat somberder in. ,,Ik hoop natuurlijk dat Ajax doorgaat, maar als je het realistisch gaat bekijken, dan denk ik dat de kansen van Ajax tegen Real Madrid 30/70 zijn. Kijk, Real speelt dit seizoen allesbehalve indrukwekkend, maar daar ligt de volledige focus nu op de Champions League. Het winnen van deze prijs is de enige manier om dit tot nu toe dramatisch verlopen seizoen te redden. We gaan wel de verlenging in, maar uiteindelijk trekt Real Madrid toch aan het langste eind.”