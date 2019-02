Extra tegenvaller voor PSG: geen Cavani tegen Manchester United

De Uruguayaan viel zaterdag in het competitieduel met Bordeaux halverwege uit met een dijbeenblessure. Hij had zijn ploeg nog wel op een 1-0-voorsprong gezet, hetgeen uiteindelijk ook de eindstand bleek.



Volgens sportkrant L'Équipe, dat zich baseert op bronnen binnen de club, is het uitgesloten dat Cavani woensdag meedoet. ,,Het ziet er niet goed uit, de club zal later met een verklaring komen'', meldde coach Thomas Tuchel eerder bij de Franse tv-zender TF1. Het ontbreken van Cavani is opnieuw een tegenvaller voor de Franse landskampioen die al de Braziliaanse sterspeler Neymar met een blessure zag wegvallen.