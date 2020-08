F1 Battle: ‘Eén vrije training op Imola is een beetje dom’

Voorafgaand aan elke grand prix discussiëren de Formule 1-verslaggevers van AD Sportwereld over een actuele stelling. Vandaag deel 5: Arjan Schouten en Rik Spekenbrink over de vraag of de Formule 1 er verstandig aan heeft gedaan om bij de nieuwe grand prix op het circuit van Imola, op 31 oktober en 1 november, twee van de drie vrije trainingen te schrappen.

Rik: ,,Max Verstappen noemde het dom, slechts één vrije training op een nieuw circuit. Ik vind het wel iets hebben. Dit is nu eenmaal een gek jaar, met een bizarre kalender. Overal klinkt de roep om juist nu te experimenteren met een ander en vooral sneller format. Een raceweekeinde van twee dagen, daar zie ik wel iets in. Ik was vorig jaar in Japan toen de tyfoon Hagibis er ook een tweedaagse van maakte. Volgens mij was iedereen enthousiast.”

Arjan: ,,Ik snap Verstappen wel. Experimenteren is prima. Maar je doet dit seizoen meerdere dubbele races op circuits waar de coureurs ettelijke malen zijn geweest, zoals Spielberg en Silverstone. Doe het dan daar. Op Imola heeft alleen Kimi Räikkönen geracet. Dáár experimenteren zou ik ook een beetje dom noemen.”

Rik: ,,Wees om te beginnen blij dat je daar kán racen dit jaar. Mijn hoop is dat je een iets gelijkwaardiger speelveld krijgt als je de ruimte voor trainen beperkt. Juist de meest pure coureur zou boven moeten komen drijven op een baan die voor iedereen relatief nieuw is. Hoe langer je het weekeinde maakt, hoe groter de kans is dat de ‘normale’ verhoudingen boven komen. En juist die voorspelbaarheid is iets waar iedereen nu alweer over klaagt. Bovendien biedt de simulator uitkomst.”

Teamgenoten Max Verstappen en Alexander Albon waren het met elkaar eens. Slechts één vrije training op Imola is te weinig.

Arjan: ,,Als dat er achter zou zitten, meer spanning, zijn ze op zoek naar effectbejag. Terwijl daar natuurlijk veel effectievere mogelijkheden voor zijn, zoals een reverse-grid. Ik denk dat die ene training niet zo gek veel verschil gaat maken. Maar denk ook aan de veiligheid. Je kan eindeloos racen op de sim, maar je moet het toch voelen als coureur. Knip desnoods die ene sessie op in twee keer drie kwartier, zodat je als team tussendoor nog wat kan veranderen en proberen.”

Rik: ,,Sebastian Vettel zei: het is wat het is, het is voor iedereen gelijk. En dat is het ook. Al snap ik dat punt van de veiligheid. Misschien was de stap van drie naar twee vrije trainingen, op zaterdag, een betere oplossing geweest. Tegelijkertijd denk ik: probeer het maar gewoon. Bevalt het niet, dan was het meteen de laatste keer.”

Arjan: ,,Het lijkt bijna wel of de sport zich gedwongen voelt om opeens te experimenteren. Terwijl ze daar de afgelopen jaren genoeg mogelijkheden voor hebben gehad. En als je het dan toch doet, plan het dan goed. Op een oud in plaats van nieuw circuit. Waarom ze dit op Imola gaan proberen, is volkomen onduidelijk.”

