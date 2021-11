F1-oorlog wordt grimmiger: ‘Nu zien we de ware aard van het beestje’

VIDEO Wel of niet naar het WK in Qatar? In Twente is er twijfel: 'De situatie daar is echt verschrik­ke­lijk’

HENGELO - We zijn er weer bij en dat is prima, Viva Hollandia. Ook in Twente kijken we reikhalzend uit naar het WK van 2022. Maar is het wel oké om te voetballen in Qatar? Een corrupt land waar volgens Amnesty International de mensenrechten worden geschonden, en waar 6.500 arbeiders om het leven zijn gekomen bij de bouw van WK-stadions. Verslaggever Michel van Ballegooij peilt de stemming op de markt in Hengelo.

18 november