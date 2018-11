F1-podcast: Is de kritiek op Max Verstappen terecht?

Van der Lely scheurt binnenband naar knieschijf

20 november ENSCHEDE - Jeroen van der Lely hoopt in januari weer fit te zijn. De vleugelverdediger liep afgelopen maandag bij de beloften van FC Twente een knieblessure op en werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat de kruisband of buitenband niet beschadigd is.