F1-podcast: Zandvoort op pole, maar Assen geeft zich niet gewonnen

PodcastEen nieuwe Grand Prix van Nederland is dichter bij dan ooit. Zandvoort en Assen strijden om de eer, maar wie krijgt in 2020 mogelijk al de eer? Het circuit van Bernhard Jr. lijkt aan het langste eind te trekken, maar hoe kijkt Jos Vaessen, van de organisatie in Assen, daar naar? Alles over de Grand Prix van Nederland en de aankomende race van Max Verstappen in Brazilië in de nieuwe Pitstop, de F1-podcast van AD Sportwereld.