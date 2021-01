F1 sluit akkoord met race op Circuit de Catalunya

Ter Mors vervangster Schulting meldt zich af voor EK sprint: ‘Soms moet je zo'n keuze maken’

12:51 Suzanne Schulting heeft zich afgemeld voor de EK sprint komend weekeinde in Thialf. Het toernooi past niet goed in haar voorbereiding op de EK shorttrack, die een week later worden gehouden in het Poolse Gdansk. Jorien ter Mors neemt haar startbewijs over.