F1-stoeltje voor Schumacher stap dichterbij na tweede zege in F2

Red Bull wil door met Albon naast Verstappen: 'Hij doet het goed’

25 september Max Verstappen heeft vrijwel zeker ook volgend seizoen Alexander Albon als teamgenoot bij Red Bull. Christian Horner, de teambaas van de Oostenrijkse renstal in de Formule 1, herhaalde vrijdag in het Russische Sotsji dat de Thaise coureur ook in 2021 kan rekenen op een stoeltje bij Red Bull.