F1-teambazen zetten Verstappen op twee bij verkiezing 'beste coureur van het seizoen’

Op de officiële ranglijst van het F1-kampioenschap werd de Limburger overigens derde. Daar moest hij de Fin Valtteri Bottas voor zich dulden. Bottas eindigde op de negende plaats op de lijst van de teambazen. Charles Leclerc voltooit het podium op de ranglijst van de teambazen met de derde plek, net zoals in 2019. De Fransman boekte geen enkele overwinning of poleposition, maar verdiende lof voor zijn prestaties tijdens een zeer teleurstellend seizoen voor Ferrari.

Een andere opvallende naam in het klassement is die van George Russell. De Brit slaagde er niet in om punten te scoren voor Williams, maar wist met zijn goede prestaties als invaller voor Mercedes, nadat Hamilton positief had getest op het coronavirus, de ploegbazen te verleiden tot een zesde plek in hun top 10.



De deelnemende teamleiders waren Cyril Abiteboul (Renault), Christian Horner (Aston Martin), Simon Roberts (Williams), Andreas Seidl (McLaren), Guenther Steiner (Haas), Otmar Szafnauer (Racing Point), Franz Tost (Scuderia AlphaTauri), Fred Vasseur (Sauber Motorsport AG) en Toto Wolff (Mercedes).