F1-tombola draait driftig door: Ricciardo volgend jaar bij McLaren

Door Arjan Schouten Na het aangekondigde vertrek van Sebastian Vettel bij Ferrari draait de F1-tombola driftig door. Dat Carlos Sainz zijn stoel bij de Italianen overneemt is nog niet officieel bevestigd, maar de opvolger van Sainz is al wel duidelijk: Daniel Ricciardo. De Australiër koos na jaren bij Red Bull Racing eind 2018 verrassend voor een avontuur en het grote geld bij Renault, maar zag daar afgelopen seizoen niet de progressie waar hij op gehoopt had. Na zijn tweede contractjaar bij de Fransen kiest Ricciardo dus eind 2020 voor een vertrek.

McLaren ontvangt de goedlachse ex-teamgenoot van Max Verstappen met open armen. ,,Het aantrekken van Daniel is een volgende stap voorwaarts in onze lange termijn-visie”, aldus teambaas Zak Brown, die ook Lando Norris ook een meerjarencontract liet ondertekenen. ,,Zijn komst brengt een nieuwe dimensie in ons team.” Topman Andreas Seidl: ,,Daniel heeft in het verleden bewezen dat hij races kan winnen. En zijn ervaring, toewijding en energie zijn waardevolle toevoegingen voor McLaren. Ik ben er zeker van dat we nu twee coureurs onder contract hebben die het team verder kunnen laten groeien.”

Nieuwe grote man

Ricciardo, die in juli zijn 31ste verjaardag viert, debuteerde in 2011 namens het bescheiden HRT in de Formule 1. Via Toro Rosso belandde hij in 2014 bij het grote Red Bull Racing, waar hij viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel te snel af was. Vettel koos in 2015 voor Ferrari, Ricciardo leek de nieuwe grote man te worden van de formatie. Tot Max Verstappen in de lente van 2016 in de auto naast hem stapte en meteen de grand prix van Spanje won.