Fabio Jakobsen: ‘Als sprinter heb je niet veel kansen in het voorjaar, Kuurne is de eerste grote’

Tóch nog brons: Zwitserse skicrosser krijgt negen dagen na olympische finale alsnog haar medaille

De Zwitserse skicrosser Fanny Smith heeft negen dagen na de olympische skicrossfinale alsnog de bronzen medaille gekregen. De 29-jarige Smith was in eerste instantie teruggezet van de derde naar de vierde plaats omdat ze de Duitse Daniela Maier in de finale zou hebben gehinderd.

26 februari