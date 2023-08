Fabio Jakobsen boekt tweede succes in Ronde van Denemarken: ‘Dit geeft zoveel vertrouwen’

Met videoFabio Jakobsen heeft de vierde etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De 26-jarige sprinter van Soudal Quick-Step, die na dit seizoen naar Team DSM verhuist, won na 178 kilometer en vier uur koers overtuigend in de sprint in Bagsværd.

Jakobsen liet Mads Pedersen en Luca Colnaghi met flink wat afstand achter zich. Ramon Sinkeldam (Alpecin–Deceuninck) kwam in de lead-out knap aan kop, maar zijn teamgenoot Jensen Plowright kon het karwei niet afmaken. Jakobsen denderde er vervolgens overheen en kwam als eerste over de streep.

De 26-jarige Jakobsen verzekerde zich in Denemarken van zijn zevende overwinning van dit seizoen. Hij betrok zijn teamgenoten nadrukkelijk bij zijn succes. ,,Ik ben blij met mijn twee zeges deze week, maar die waren niet mogelijk geweest zonder de hulp van mijn teamgenoten. Ik wil ze bedanken voor het geweldige werk dat ze voor mij doen. Dit team geeft mij zoveel vertrouwen. Dat maakt het allemaal een stuk makkelijker in de finale.”

Hij bezorgde zijn ploeg de veertigste zege van dit seizoen. ,,Dat ik voor mijn ploeg deze overwinning behaal, is de kers op de taart”, aldus de sprinter, die na dit seizoen vertrekt bij zijn ploeg.

Jakobsen won woensdag al de tweede etappe, die over 163 kilometer van Kjellerup naar Silkeborg ging. Vandaag ging de etappe over 178 kilometer van Kalundborg naar Bagsværd. Morgen is al de laatste dag in de Ronde van Denemarken, een individuele tijdrit van 16 kilometer in Helsingør.

In het algemeen klassement gaat Mattias Skjelmose (Lidl–Trek) aan de leiding. Hij heeft vier seconden voorsprong op zijn teamgenoot en landgenoot Mads Pedersen. Ook de derde man in het klassement is een Deen: Magnus Cort Nielsen van EF Education–EasyPost. Hij staat 49 seconden achter op Skjelmose. In de top tien van het klassement is geen Nederlander te vinden.

Mads Pedersen won de ronde in zijn thuisland in 2017 al eens. Christophe Laporte won de Ronde van Denemarken vorig jaar, Remco Evenepoel won de koers in 2021.

Oier Lazkano wint in Ronde van Burgos

De vierde etappe in de Ronde van Burgos is een prooi geworden voor Oier Lazkano. De Spaanse wielerkampioen maakte deel uit van een vroege vlucht van negen renners en bleek na 157 kilometer uiteindelijk de sterkste. Zaterdag eindigt de rittenkoers met een etappe naar de top van de Lagunas de Neila.

In het algemeen klassement van de Ronde van Burgos behield Primoz Roglic de leiding. De Sloveen van Jumbo-Visma won eerder de ploegentijdrit en de bergrit naar Villarcayo en hield zich vrijdag gedeisd.

Het peloton, met klassementsleider Roglic, gaf een minuut toe op de winnaar. De Sloveen begint zaterdag met een voorsprong van respectievelijk 33 en 38 seconden op de Rus Aleksandr Vlasov en de Brit Adam Yates aan de zware slotrit. De Lagunas de Neila is een beklimming van 7 kilometer.

