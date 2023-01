Fabio Jakobsen kan dag na mislukte sprint wél juichen in San Juan

Jakobsen kon na de mislukte sprint in de eerste rit nu wel juichen. Een dag eerder kwam hij met ploeggenoot Remco Evenepoel in de slotkilometers op de verkeerde kant van de weg terecht en was daarmee kansloos voor de sprint die werd gewonnen door de Ier Sam Bennett, die als vierde eindigde maar wel de leiderstrui behield

Jakobsen was blij dat hij in de tweede rit wel een veilige finale had. “De finale van de eerste etappe was heel gevaarlijk. Ik heb met de organisatie gesproken en ze beloofden me voor vandaag een veilige laatste 5 kilometer. Daarin zijn ze geslaagd en dan is het leuk om hier te zijn.”