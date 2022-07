Fabio Jakobsen klopt Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle met machtige sprint in Acht van Chaam

De Acht, die vanwege de coronacrisis twee keer geen doorgang vond, werd in gang gebracht met een minuut stilte ter nagedachtenis aan oud-secretaris Theo van der Westerlaken. Indrukwekkend, want ook de renners deden de helm even af. Dat deed iets met de mens.



Van der Poel, winnaar van de criteriums in Boxmeer en Surhuisterveen, moest zijn meerdere erkennen in Jakobsen, winnaar van een etappe in de recente Tour de France. ,,Hij is de verdiende winnaar”, zei Van der Poel kort na afloop.