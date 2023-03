Fabio Jakobsen slaat meteen toe in eerste massasprint Tirreno-Adriatico

Filippo Ganna wint tijdrit in Tirreno-Adriatico

De Italiaanse renner Filippo Ganna heeft op de eerste dag van Tirreno-Adriatico de individuele tijdrit gewonnen. Het ging om een vlakke tijdrit over slechts 11,5 kilometer, met start en finish in Lido di Camaiore. De 26-jarige Ganna legde de tijdrit, verreden onder natte omstandigheden, af in 12.28.