Fabio Jakobsen ziet met debuut in Milaan-San Remo droom uitkomen: ‘Het verlangen is groot’

Voor Fabio Jakobsen (25) komt zaterdag een jongensdroom uit. Voor het eerst rijdt hij Milaan - San Remo. ,,Het verlangen was er een jaar geleden al, na mijn comeback. Denk je eens in hoe ik mij nu voel.”

Door Daan Hakkenberg



Kom bij Fabio Jakobsen niet aan met het idee dat Milaan - San Remo steeds minder een klassieker voor sprinters wordt. Zo makkelijk laat Jakobsen zich niet van zijn stuk brengen. ,,Er is altijd een sprint. De vraag is alleen of het voor de winst is of voor een plek in de top 10", zegt hij.

Hij hoopt uiteraard op het eerste. ,,De kans op een sprint is denk ik fifty fifty. Kijk maar naar de namen die de afgelopen 10, 15 jaar gewonnen hebben. Goede renners die weg blijven of sprinters die een kans krijgen. Ik herinner me de twee tweede plekken van Ewan. Maar ook zeges van Kristoff, Degenkolb en Démare. Dat zijn al drie massasprints. Kijk, het is niet zeker dat het een sprint wordt. Maar wordt het sprinten en ben je er niet bij omdat je thuis op de bank zit, dan voel je jezelf helemaal rot.’’

Via een videoverbinding vertelt Jakobsen vanuit de bus van Quick - Step Alpha Vinyl over de dag die komen gaat. Natuurlijk tempert hij als debutant de verwachtingen. Maar de zes sprintzeges van dit jaar hebben van Jakobsen 77 kilo aan fietsend zelfvertrouwen gemaakt. En zijn ontwapende enthousiasme kan hij niet onderdrukken.

Quote Ik heb deze wedstrijd altijd gekeken op televisie. De laatste 100 kilometer langs de kust, dat is iconisch. Fabio Jakobsen

Zaterdagochtend bij het vertrek in Milaan gaat voor Jakobsen een droom in vervulling. Eentje die hij al jaren na jaagt. ,,Dit is een monument, daar zijn er maar vijf van. De lijst van winnaars is legendarisch. Ik heb deze wedstrijd altijd gekeken op televisie. De laatste 100 kilometer langs de kust, dat is iconisch. Ik vind het altijd speciaal om het peloton te zien bewegen. Op en neer, van links naar rechts richting San Remo.’’

Volledig scherm Fabio Jakobsen bij de start van etappe 3 in Parijs-Nice. © BELGA

Voordat Jakobsen elf maanden geleden - na zijn horrorcrash en een lange revalidatie - in de Ronde van Turkije terugkeerde in het peloton, sprak hij al over Milaan - San Remo. Hij hoopte daar in de toekomst nog eens te kunnen rijden.

,,Het verlangen is groot. Dat ik het een jaar geleden al noemde, zegt genoeg. Denk je eens in hoe ik mij nu voel. Iedere renner droomt van jongs af aan over deze race. Zeker als sprinter. Het wordt mijn eerste monument. Ook het monument waar ik in de toekomst de beste kans heb om te winnen of om op het podium te komen. Wie had anderhalf jaar geleden nou kunnen denken ik hier nou zou staan? Ik geniet er weer van om prof te zijn. Om stap voor stap toe te werken naar een wedstrijd als Milaan - San Remo. Het is allemaal zo speciaal, dat ik daar soms geen woorden voor heb.’’

Weggevallen topfavorieten

Sinds Jakobsen afgelopen zondag van de ploegleiding hoorde dat hij zou rijden, is de lijst met topfavorieten die wegvallen door ziekte alsmaar langer geworden. Titelverdediger Jasper Stuyven, sprint-concurrent Caleb Ewan en binnen zijn eigen ploeg kopmannen Julian Alaphilippe en Davide Ballerini.

Dus schuift Jakobsen op in de pikorde. ,,We willen met de ploeg wel proberen voor de winst te rijden. Dat kan met mij zijn, maar onderweg kan ook blijken dat Bargioli, Stybar of Sénéchal een goede dag hebben en tot iets speciaals in staat zijn. Er zijn nog een paar grote favorieten over en alle druk ligt bij hen. Wij kijken hoe we de wedstrijd kunnen draaien in ons voordeel. Natuurlijk gaat het anders zijn zonder Julian, maar het is niet dat we geen kans hebben. Dan komt er wat meer verantwoordelijkheid op mijn schouders. Uiteindelijk ben ik hier om ervaring te doen. En morgenmiddag weten we wat die ervaring is geweest.’’