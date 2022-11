Fallon Sherrock heeft het gehad met vijandige sfeer op dartstoernooien: ‘Het komt nu zelfs van de speelsters’

Op het WK darts van 2020 zette ze het Alexandra Palace in Londen nog in vuur in vlam, maar Fallon Sherrock heeft het tegenwoordig heel wat minder naar haar zin in de dartswereld. ,,Het maakt niet uit wat ik doe, ik krijg de haat toch wel over mij heen.”

De inmiddels 28-jarige Sherrock baarde in december 2019 opzien door als eerste vrouw een partij te winnen op het PDC WK. Sterker nog, na haar zege op Ted Evetts, was zo ook Mensur Suljovic de baas. Een nieuwe ster leek geboren. Maar de loopbaan van de Britse verliep vervolgens met pieken en dalen. In 2021 haalde ze de kwartfinale in de Grand Slam of Darts, de laatste zestien van de World Series of Darts Finals en de finale van de Nordic Darts Masters. Dit jaar werd ze de eerste Women’s Matchplay Champion. Plaatsen voor het WK lukte echter niet.

Sherrock greep naast een nieuw ticket voor Alexandra Palace, omdat de 18-jarige Beau Greaves haar klopte tijdens een Event 19 final in Wigan. De dartsters speelden dat toernooi voor een publiek van andere speelsters, familie en vrienden.

Quote Ik heb het idee dat de andere speelsters niet doorhebben wat Lisa (Ashton, red.) en ik voor de sport hebben gedaan. Fallon Sherrock

,,In de voorlaatste leg gooide Beau 148 uit en het gejuich was gigantisch", aldus Sherrock bij SkySports. ,,Na de finale keek ik de zaal in en zag dat iedereen, behalve de mensen aan mijn tafel, aan het juichen was. Ik dacht op dat moment ‘je zou iedereen moeten toejuichen die goed speelt'. Het overkomt me de hele tijd en ik snap niet dat ik er nog niet aan gewend ben.”

,,Het maakt niet uit wat ik doe, de haat is er toch wel. Ik ben nu op het punt aanbeland dat ik denk ‘haat me dan maar'. Ik ga er niet omheen praten, het komt nu zelfs van de speelsters en het boeit me niet meer. Het maakt me niets meer uit wat wie dan ook zegt.”

Spelen met de mannen

,,Het gaat vooral om de vrouwen", licht Sherrock toe. ,,Daar ben ik eigenlijk niet meer welkom, dat werd me in Wigan wel duidelijk. Ik wil beter worden om meer met de mannen te kunnen spelen. Ik heb het idee dat de andere speelsters niet doorhebben wat Lisa (Ashton, red.) en ik voor de sport hebben gedaan. Ze hoeven echt geen ‘dank je wel’ te zeggen, maar het interesseert ze gewoon niet en ze zijn allemaal tegen ons. Ze juichen tegen ons en dat is geen fijne omgeving.”