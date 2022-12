Familieman Michael van Gerwen twijfelde nooit aan zichzelf: ‘Sportpsycholoog? Doe eens normaal, joh’

Hoe Vincent van der Voort ‘beste maat’ Michael van Gerwen helpt: ‘Niet veel mensen krijgen hem zover’

Vincent van der Voort is een van de weinige personen die bij Michael van Gerwen de juiste snaar kunnen raken. ,,Maar hij helpt mij ook, hoor’’, zegt de 47-jarige darter uit Purmerend in aanloop naar het WK darts in Londen.

