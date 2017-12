Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs voor Van Gennip

Nieuw in de Catalaanse supermarkt: Koeman-bier

22:55 Hij was al in enkele barretjes van Barcelona verkrijgbaar. En staat nu ook in de schappen van de grootste Catalaanse supermarktketen, Caprabo. Een biertje met een wel heel bijzondere naam: de Golden Koeman. Een blond biertje, vanzelfsprekend, gemaakt door twee brouwers die net zoveel van bier als van FC Barcelona houden.