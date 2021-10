Fans ‘helpen’ populaire darters Van Duijvenbode en Van der Voort: ‘De zaal zal behoorlijk tegen Price zijn’

De wereldtoppers binnen het darts zijn dit weekeinde neergestreken in Amsterdam voor de World Series of Darts Finals. Met zeven afgevaardigden is Nederland goed vertegenwoordigd. Michael van Gerwen is nog altijd de grote man, maar Dirk van Duijvenbode en Vincent van der Voort genieten ook een enorme populariteit. Zij krijgen nu na ruim twee jaar in AFAS Live eindelijk ook weer de steun van het eigen publiek.

Al pakte op dat vlak de eerdere loting voor Van Duijvenbode niet direct heel gunstig uit. De 29-jarige Westlander treft vanavond in de eerste ronde namelijk landgenoot Jeffrey de Zwaan. ,,Dat is wel iets lastiger. Normaal krijg je natuurlijk de volle support, maar dat zal nu wel verdeeld zijn. Maar ik zie het wel. Ik ga ervan uit dat ze in principe voor Jeffrey zijn, dan is alles meegenomen. Er zijn ook genoeg bekenden van mij in de zaal, maar daar moet ik niet te veel op focussen", zegt hij.

Net als Van Duijvenbode kijkt Van der Voort uit naar de hernieuwde kennismaking met de fans in Nederland, in de zaal van AFAS Live kunnen zo'n kleine 2000 toeschouwers. De laatste keer dat de toppers in Nederland acte de présence gaven, was nagenoeg exact twee jaar geleden. Destijds ook in Amsterdam bij de World Series of Darts Finals. Al ontbraken Van der Voort en Van Duijvenbode op de deelnemerslijst. ,,Dit is weer mooi om mee te maken voor eigen publiek”, aldus Van der Voort. ,,Lekker twintig minuten van mijn huis vandaan.”

Quote Als ik word afgedroogd, dan kan ik echt niet genieten, hoor Vincent van der Voort

Extra druk voelt ‘Fast Vinnie’ niet. ,,Vroeger had ik dat wel. Maar ik ben de fase voorbij dat ik per se wil laten zien wat je kunt. Ik hoef mezelf niet te bewijzen.” De 45-jarige Nederlander is geliefd bij het dartsvolk, maar vindt het moeilijk om te genieten. ,,Ik ben vooral met mijn wedstrijd bezig. Als ik goed speel en win, dan kan ik natuurlijk wel genieten. Maar als ik word afgedroogd, dan kan ik echt niet genieten, hoor.” Het thuisvoordeel kan daarnaast wel goed uitpakken, weet hij uit ervaring. ,,In Zwolle speelde ik tegen Andy Boulton. Hij werd er zo moe van dat hij steeds werd uitgefloten, zodat hij het min of meer opgaf. Het kan wel degelijk doorslaggevend zijn.”

Volledig scherm Vincent van der Voort © PDC

Van der Voort voelt zich goed. De coronaperiode heeft hem op sportief vlak deels ook wel goed gedaan. Het mindere reizen en vaker series van aaneengesloten dagen geven hem meer ruimte om goed te herstellen. Zijn rug is immers een bekend probleem, maar dat is min of meer allemaal onder controle. ,,Ik sta er beter voor dan andere jaren. Nu is het zaak om richting het aanstaande WK de laatste stappen te zetten.”

Te beginnen bij de World Series of Darts Finals waar de route voor hem loodzwaar zal zijn. Zo treft hij in de eerste ronde direct top-10-speler Nathan Aspinall. Zelf staat hij 30ste. Bij winst kan hij achtereenvolgens Jonny Clayton, Gerwyn Price en Van Gerwen tegenkomen. ,,Als ik goed speel, dan kan ik van iedereen winnen. De laatste tijd sta ik zeker goed te spelen. Voor mezelf is het eigenlijk wachten totdat ik weer een ProTour-toernooi win of de finale haal. Maar alles moet bij mij wel kloppen. Het is de komende periode hopen op nog een paar goede resultaten.”

Volledig scherm Dirk van Duijvenbode © PDC

Ook Van Duijvenbode steekt weer goed in zijn vel. Nadat hij vorig jaar voor de eerste keer de finale van een majortoernooi bereikte, brak er uiteindelijk toch ook een periode aan met mindere resultaten. Maar de laatste tijd heeft hij de stijgende lijn weer te pakken. Bij de laatste Super Series won ‘Aubergenius’ veertien van de achttien partijen, al leidden die statistieken uiteindelijk niet tot een eindzege.

,,Ik heb wel twee tot drie mindere maanden gehad”, erkent Van Duijvenbode. Zo vielen voor hem persoonlijk de World Cup of Darts en de World Grand Prix tegen en miste hij zelfs het EK. ,,Ik gooide ook gewoon niet goed. Maar nu is het lek wel weer boven. Ik gooi weer op structurelere basis gemiddelden van boven de honderd. In die mindere periode gooide ik toch tien punten lager.”

Quote Gerwyn Price blijft de favoriet, maar je bent nooit kansloos Dirk van Duijvenbode

Van Duijvenbode schroefde na zijn grote doorbraak van vorig jaar zijn trainingsarbeid op, maar juist dat resulteerde in de tijdelijke dip. Zo kreeg hij klachten aan zijn schouder en onderarm. Inmiddels heeft hij de juiste balans gevonden en kan tegenwoordig dan ook gewoon het uur extra aan training per dag afwerken zonder daar noemenswaardige klachten aan over te houden. De nummer 17 van de wereld is klaar voor de World Series of Darts Finals.

Mocht Van Duijvenbode winnen van De Zwaan, dan staat regerend wereldkampioen Gerwyn Price op hem te wachten. ,,De loting is zeker niet gunstig. Maar ik ga altijd van mijn eigen spel uit en kan het iedereen lastig maken. Zo zal bijvoorbeeld de zaal behoorlijk tegen Price zijn. Dat is in het voordeel van Jeffrey of mij. Al kan hij daar prima tegen, dat heeft hij wel bewezen. Hij blijft altijd de favoriet, maar je bent zeker nooit kansloos.”

Nederlanders in actie bij World Series of Darts Finals

Eerste ronde, vanavond 19.00 uur

Maik Kuivenhoven - John Henderson

Niels Zonneveld - Dave Chisnall

Jeffrey de Zwaan - Dirk van Duijvenbode

Nathan Aspinall - Vincent van der Voort

José de Sousa - Danny Noppert

Tweede ronde, zaterdag 19.00 uur

Michael van Gerwen - Kuivenhoven/Henderson

Zondag, 12.45 en 19.00 uur

Kwartfinales, halve finales en finale

