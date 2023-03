Fans verheugen zich op memorabele inhaalrace Max Verstappen: ‘Als de afloop goed is, vind ik die races zelf ook de leukste’

Met video Vanaf plek 15 gaat Max Verstappen op jacht naar de overwinning in de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Het circuit in Djedda leent zich niet voor een eenvoudige inhaalrace voor de wereldkampioen. Lukt het hem wel, kan het zomaar een dag worden die de Formule 1-liefhebber zich nog lang herinnert.

Ze maken inmiddels nadrukkelijk onderdeel uit van zijn erfgoed. De races waarin Max Verstappen om welke reden dan ook achterop raakte en alsnog naar voren reed. De ene spectaculaire inhaalactie na de andere, agressief slalommend naar voren. Brazilië 2016 is er een voorbeeld van. Toen hij, nog lang niet in het bezit van de status als schier onverslaanbare wereldkampioen, in regenachtige omstandigheden brutaal naar het podium reed.

Lees ook:

• Balende Max Verstappen gretig na mislukte kwalificatie: ‘Heeft geen zin om met dingen te gooien’

• Nyck de Vries schrikt niet van chagrijn bij teambaas AlphaTauri: ‘De vibe in het team is hartstikke goed’

En van het afgelopen seizoen, waarin hij week in week uit dominant was, hebben de grands prix in Spa, Boedapest en Monza het collectieve geheugen gehaald. Daar moest hij steeds achterin het veld aan de race beginnen en liet hij vervolgens een huzarenstukje zien om alsnog afgetekend te winnen. De dagen waarop Verstappen moet inhalen, zijn de dagen waar veel racefans zich op verheugen. Het zijn de leukste momenten voor de supporters van de Nederlandse wereldkampioen.

En zo'n race kan de Grand Prix van Saoedi-Arabië vandaag worden. ,,Als de afloop goed is, vind ik die races zelf ook de leukste", zei Verstappen gisteravond met een knipoog. Om daaraan toe te voegen dat het hier op het Jeddah Corniche Circuit niet zo makkelijk wordt om nog te winnen. Want gemakshalve gaan velen ervan uit dat hij dat wel even gaat doen. Dat hij vanaf plek 15 gestaag oprukt en ook de tweede grand prix van 2023 op zijn naam schrijft.

Quote Als ik terug naar het podium kan rijden, zou dat al heel wat zijn Max Verstappen

,,Als ik terug naar het podium kan rijden, zou dat al heel wat zijn", oordeelde hij zelf. Dat komt volgens hem vooral omdat het aan de Rode Zee niet makkelijk is om lange tijd het maximale van de auto te vragen. Bovendien is het een stratencircuit. Weliswaar een razendsnelle, maar desalniettemin is de baan smal. ,,Op deze baan is iedereen voortdurend zijn snelheid aan het managen, omdat de banden het anders niet aankunnen. Dan valt het nog een beetje tegen hoe hard je kunt pushen. Bijvoorbeeld in Spa kon ik vorig jaar veel meer van de banden vragen voordat ze eraan gingen. En daardoor merk ik dat het hier allemaal wat dichter bij elkaar zit voor iedereen. Maar ik kijk wel heel erg naar deze race uit.”

Want misschien maakt die analyse van Verstappen het vooruitzicht op de Grand Prix van Saoedi-Arabië juist alleen maar mooier. Zijn startpositie geeft hem al een flinke uitdaging en de omstandigheden maken het ook nog eens een stuk moeilijker om in te halen. Lukt hem dat alsnog, zou deze race er zomaar eens één kunnen worden die aan het erfgoed van de wereldkampioen wordt toegevoegd.

Volledig scherm Max Verstappen. © AP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle klassementen van 2023

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier de Formule 1-kalender van 2023

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.