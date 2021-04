Fardau en Leon over de playoffs: ‘Eigenlijk is die strijd om plek acht een farce’

Klaassen snapt er niets van: ‘Hoe hebben we deze wedstrijd kunnen verliezen?’

8:04 Davy Klaassen kon maar moeilijk bevatten dat Ajax in eigen huis werd geklopt door AS Roma (1-2), in de eerste kwartfinale van de Europa League. De doelpuntenmaker houdt vertrouwen, hoewel hij zijn ploeg vervolgens door grove missers een fraaie uitgangspositie zag verspelen.