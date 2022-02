Fausto Masnada ritwinnaar en nieuwe leider in Oman

Haase en Middelkoop naar finale dubbelspel in Rotterdam, Koolhof komt net tekort

Robin Haase en Matwé Middelkoop hebben de finale van het dubbelspel gehaald bij het ABN AMRO-tennistoernooi in Rotterdam. Voor eigen publiek versloeg het duo de Fransen Nicolas Mahut en Fabrice Martin: 7-6(5), 2-6, 10-6. Voor een beslissing in de derde set was een supertiebreak nodig. Zondag is de finale.

12:21