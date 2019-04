‘Favoriet’ Van der Poel vestigt zijn naam: ‘Ze laten me niet meer rijden’

Amstel Gold RaceZijn overdonderende opmars in de klassiekers dit voorjaar en zijn zege in de Brabantse Pijl maakt Mathieu van der Poel favoriet voor de Amstel Gold Race van zondag. Zijn status is inmiddels veranderd. ,,Ze laten me niet meer rijden.’’

Quote Ik ben favoriet, daar kan ik me wel in vinden. Mathieu van der Poel Door Daan Hakkenberg



Zelfs Amstel Gold Race-directeur Leo van Vliet was in eigen persoon naar het hotel in het Belgische Genk gekomen om de enige echte Nederlandse favoriet voor de enige echte Nederlandse klassieker even de hand te schudden. En morgen als Van der Poel nog een keer het parkoers van de Amstel Gold Race gaat verkennen, rijdt Van Vliet in zijn kielzog mee. En dan te bedenken dat de Nederlands kampioen nog maar een maand geleden opstapte voor zijn eerste klassiekercampagne. Sterker nog: de Amstel Gold Race is al weer zijn laatste wedstrijd in deze periode.

En inmiddels is zijn status als afmaker gekend in het peloton. Hij kan solo aankomen en ongenadig hard sprinten, wat Van der Poel verslaan tot een moeilijke opdracht maakt. Vandaar dat Van der Poel voorziet dat hij rekening moet houden met een verdedigend peloton in de Amstel Gold Race. ,,Ik ben favoriet, daar kan ik me wel in vinden. Maar topfavoriet is te veel gezegd. Er zijn renners die al meer bewezen hebben. En ze gaan me niet meer zomaar laten rijden. Het zal een lastige wedstrijd worden.’’

Volledig scherm Mathieu van der Poel. © BELGA Want Van der Poel houdt van aanvallen. En dat doet hij het liefst zo vroeg mogelijk. Maar in de Brabantse Pijl ondervond hij aan den lijve dat renners niet meer met hem door willen rijden. ,,Het ligt eraan wie er mee springt en wie er mee wil koersen. Ik probeerde het in de Brabantse Pijl ook te doen op een goede 60 kilometer van de meet. Maar als ze je alleen laten springen, heb je er weinig aan. Al ik in een groepje kwam werden gelijk de benen stil gehouden. Je moet de goede jongens mee hebben. Als de kopmannen erbij zitten wordt er wel vol doorgereden. Het heeft niet altijd nut om alleen iets te forceren.’’

Inmiddels staat hij op drie zeges in eendagswedstrijden in een maand tijd. Deze week won hij nog de Brabantse Pijl, maar ook al de kasseienwedstrijden GP Denain en Dwars door Vlaanderen. ,,Het is boven verwachting.’’