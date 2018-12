FBK-Games benoemd tot werelderfgoed

Tijdens de eerste IAAF Heritage afgelopen weekeinde in Monaco zijn de Fanny Blankers-Koen Games in Hengelo benoemd tot Heritage of World-Athletics. Het is voor het eerst dat deze titel is verleend. Seb Coe, de voormalig Brits atleet en voorzitter van de IAAF, bekrachtigde de benoeming van het evenement en het stadion.

Het doel van IAAF Heritage (een onderdeel van de Internationale Atletiek Federatie) is om sporthelden, hun records en uitvoeringen te beschrijven, zodat de geschiedenis van deze vaak bijzondere prestaties niet verloren gaat. De persoonlijke verhalen van de atleten worden opgetekend; bijvoorbeeld waar de atleten hun motivatie vandaan haalden en wie er aan de basis van hun carrière stonden. ‘Savouring the best, promoting the present, and engaging with the future’, is het motto van de IAAF Heritage.

Hans Kloosterman

Hans Kloosterman, directeur van de FBK-Games, reageerde verheugd. „Heel bijzonder om de eerste editie van deze award te mogen ontvangen. Dit is een prachtige erkenning voor onze wedstrijd en ons stadion; het toont het internationale aanzien van de FBK Games in Hengelo”, aldus Kloosterman.

Wethouder Sport van de gemeente Hengelo, Claudio Bruggink, onderschrijft dat. „Elk jaar wordt een uniek stukje geschiedenis geschreven in ons mooie FBK Stadion. Grote namen worden geboren en het publiek kan genieten van memorabele momenten, zoals meerdere wereldrecords. Vele bezoekers uit Hengelo en wijde omstreken hebben daar mooie herinneringen aan. Prachtig dat het IAAF Heritage dit nu officieel benoemd tot erfgoed en deze herinneringen ook officieel optekent.”