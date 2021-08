FC Groningen verkoopt captain Matusiwa aan Stade Reims en haalt Laros Duarte

VIDEO Van Dijk en Liverpool niet langs tien man Chelsea in kraker

28 augustus Liverpool is er niet in geslaagd het topduel met Chelsea in de Premier League te winnen, hoewel het de hele tweede helft met een man meer speelde. Het bleef 1-1, een stand die bij rust al was bereikt. Voor beide teams was het het eerste puntenverlies. Virgil van Dijk deed weer de hele wedstrijd mee met Liverpool.