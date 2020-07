FC Porto herovert Portugese titel na zege op Sporting

Met nog twee speelronden te gaan, is FC Porto door nummer twee Benfica niet meer te achterhalen. De onttroonde titelhouder staat acht punten achter op de nieuwe kampioen. FC Porto won de laatste vijf competitieduels. Benfica daarentegen pakte uit de laatste vijf wedstrijden slechts zeven punten en won slechts vier van de laatste dertien competitieduels. De club uit Lissabon begon het seizoen nog uitstekend met achttien zeges in de eerste negentien duels, maar stortte daarna dus flink in.

FC Porto was in 2018 voor de laatste keer kampioen van Portugal. De club veroverde voor de 29ste keer de landstitel. Benfica is nog altijd recordhouder in Portugal met 37 landstitels, maar in deze eeuw is FC Porto in het voordeel: elf om zeven landstitels.