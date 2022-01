FC Transfervrij: lopen deze wereldtoppers gratis de deur uit?

Spelers met een aflopend contract mogen vanaf vandaag onderhandelen over een transfervrije overstap in de zomer. Honderden spelers in Europa beschikken over een aflopende verbintenis, waardoor de Europese top met bovengemiddelde interesse toekijkt. Deze spelers kunnen vanaf dit moment aan de onderhandelingstafel.

André Onana - Ajax

,,Hij hoort bij de tien beste keepers van Europa’’, doelde Hans Kraaij Junior bij ESPN onlangs op Onana. Ajax hoopte hem langer te binden na zijn dopingschorsing, maar Onana zette zijn krabbel niet en gaf de voorkeur aan een zomers vertrek. Door zijn transfervrije status is hij voor alle Europese topclubs interessant, maar bij Ajax gaan ze er al maanden vanuit dat Onana een akkoord heeft met Internazionale. Zelf ontkende de doelman dat onlangs en zei hij dat hij ook graag terug zou willen keren naar FC Barcelona.

Lees ook Grote transfers van 2021 maken hun prijskaartje en megasalaris nog niet waar

César Azpilicueta - Chelsea

Eindigde tijdens de laatste verkiezing om de Gouden Bal nog op de 29ste plek, maar weet nog niet welk shirt hij over zeven maanden draagt. Zijn contract loopt deze zomer af, waardoor Spaanse clubs de aanvoerder van Chelsea volgen. Momenteel zit hij met Chelsea om tafel over verlenging. Weet een van de geïnteresseerde clubs hem alsnog weg te kapen?

Niklas Süle - Bayern München

Süle en Bayern München zijn in een impasse beland over de contractverlening van de verdediger. De kans is daardoor groot dat de reusachtige verdediger deze zomer naar een andere club verkast. De 26-jarige centrumverdediger is mits fit een vaste waarde bij de Rekordmeister, maar dit seizoen stond hij enkele duels aan de kant met corona en lichte blessures.

Luister hier de terugblik op 2021 met Hugo Borst:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Antonio Rüdiger - Chelsea

Dat het snel kan gaan in de voetballerij, bewijst Antonio Rüdiger. De Duitser was in 2020 nog bankzitter bij Chelsea en leek uitgespeeld bij de Londenaren. Onder landgenoot Thomas Tuchel kreeg hij een basisplaats en ontpopte hij zich tot een van de meest betrouwbare verdedigers van Engeland. Real Madrid wil deze zomer van zijn gratis status profiteren.

Luka Modric - Real Madrid

De Kroaat was in 2018 de laatste die de dominantie van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi in de strijd om de Ballon d’Or wist te doorbreken. Nadat hij zijn land naar de finale gidste op het WK in Rusland, werd hij verkozen tot beste van de wereld. Modric is nog altijd basisspeler bij Real Madrid en koerst recht af op de titel. De middenvelder lijkt 'gewoon’ weer te gaan verlengen in Madrid.

Paul Pogba - Manchester United

De toekomst van Paul Pogba is nog onzeker. Manchester United hoopt nog altijd zijn contract te verlengen, terwijl ook clubs als Juventus en Real Madrid zijn situatie met bovengemiddelde interesse volgen. Pogba is al jarenlang vaste waarde bij United, maar is er nooit in geslaagd uit te groeien tot allerbeste speler van de Premier League.

Volledig scherm Paul Pogba en Cristiano Ronaldo. © REUTERS

Ángel Di María - Paris Saint-Germain

Di María vormde tot afgelopen seizoen de droomvoorhoede van Paris Saint-Germain met Kylian Mbappé en Neymar, maar behoort sinds de komst van Lionel Messi niet meer tot het supertrio. De 33-jarige Argentijn pendelt dit seizoen tussen de bank en de basis. Het is de vraag of hij daar ook komend seizoen genoegen mee neemt.

Paulo Dybala - Juventus

Alle Europese topclubs zullen Dybala op hun verlanglijst hebben. Zijn enorme klasse en aflopende contract maakt de Argentijnse spits annex middenvelder zeer interessant. Bij Juventus was hij dit seizoen goed voor vijf treffers in de competitie en drie in de Champions League. De Turijnse grootmacht hoopt Dybala ondanks de vele interesse te kunnen behouden.

Ousmane Dembélé - FC Barcelona

Volledig scherm Ousmane Dembélé. © AFP Xavi noemde de Fransman onlangs nog een van de beste spelers ter wereld en opperde dat Dembélé meer kwaliteit had dan Kylian Mbappé. De cijfers wijzen dat in ieder geval niet uit, maar dat heeft voor een groot deel te maken met de blessuregevoeligheid van Dembélé. FC Barcelona ziet in de aanvaller nog altijd een cruciale schakel in nieuw succes, maar hij lijkt zijn carrière elders te vervolgen. Daarmee betaalde hij zijn transfersom van 105 miljoen euro nooit terug.

Luis Suárez - Atlético Madrid

Nam afgelopen seizoen op de ultieme manier sportieve revanche. De Uruguayaanse spits moest vertrekken bij FC Barcelona, maar kroonde zich vervolgens met Atlético Madrid tot Spaans landskampioen. Het is wat betreft zijn volgende avontuur nog betrekkelijk rustig rond de doelpuntenmachine. De spits staat dit seizoen op zeven goals in La Liga.

Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain

Zijn transfer gaat in 2022 waarschijnlijk voor de grootste schokgolf in de voetballerij zorgen. Vier jaar geleden betaalde Paris Saint-Germain nog 180 miljoen euro aan AS Monaco voor het megatalent, dat deze zomer waarschijnlijk gratis de Franse deur achter zich dichttrekt. Het ligt voor de hand dat de aanvaller zijn loopbaan vervolgt bij Real Madrid.

Ook deze spelers hebben een aflopend contract • Noussair Mazraoui (Ajax)

• Marcelo Brozovic (Inter)

• Sergi Roberto (FC Barcelona)

• Lorenzo Insigne (Napoli)

• Isco (Real Madrid)

• Alexandre Lacazette (Arsenal)

• Jesse Lingard (Manchester United)

• Franck Kessié (AC Milan)

• Corentin Tolisso (Bayern München)

• Andrea Belotti (Torino)

• Hugo Lloris (Tottenham Hotspur)

Bekijk hier onze voetbalvideo's:

Volledig scherm FC Transfervrij. © Reuters/AD