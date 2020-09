FC Twente en Heracles geschokt, maar wachten nog met reactie

Van der Kraan en ook Heracles-directeur Rob Toussaint zeggen dat ze pas na de persconferentie met een verdere reactie komen. Vanmiddag om 17.00 is er nog een overleg met alle clubs en de minister.

Feit is dat het verbannen van het publiek een enorme schok teweeg heeft gebracht. De clubs hebben in de voorbije weken er alles aan gedaan om de stadion zo coronaproof mogelijk te maken. Afgelopen weekend waren er ook overal lovende reacties te horen over het gedrag van de fans.