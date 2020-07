FC Twente en Heracles mogen publiek ontvangen

Djokovic spreekt van heksen­jacht: ‘Alsof er iemand moet vallen. En liefst een grote naam’

9:44 In zelfkritiek heeft Novak Djokovic duidelijk geen zin. In een eerste reactie in de Servische media op de heisa die ontstond na de Adria Tour en zijn positieve coronatest, kruipt de 33-jarige nummer één van de tenniswereld vooral in de slachtofferrol. ,,Er is een heksenjacht tegen mij aan de gang.”