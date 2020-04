FC Twente en Heracles over besluit eredivisie: ‘Je kon het niet goed doen’

„Goed doen, kan toch niet, maar het is prettig dat er duidelijkheid is”, vindt Rob Toussaint, directeur van Heracles. „We respecteren het besluit”, zegt Paul van der Kraan, directeur van FC Twente. „Ik had niet graag in de schoenen van het bestuur betaald voetbal willen staan.”

Heracles eindigt als achtste in een competitie die geen kampioen en degradanten kent. De club had in het beste geval nog een plek kunnen verdienen in de play-offs voor Europees voetbal. „Maar als de competitie stopt, is dat klaar. Dat is jammer, maar het was noodzakelijk om te stoppen.”