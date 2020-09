FC Twente en Heracles reageren teleurgesteld: ‘Dit is ongelooflijk zuur’

Het is nog maar twee weken geleden dat Heracles-directeur Rob Toussaint in deze krant pleitte voor volle stadions op korte termijn. Toussaint wilde daarin het voortouw nemen en veilig testen met meer publiek. Als het kon al in oktober. ,,Maar die mogelijkheid krijgen we niet", zegt Toussaint. Sterker nog: Het tegenovergestelde gaat nu gebeuren. De deur gaat op slot. In eerste instantie voor drie weken, maar bij de clubs in het betaalde voetbal bestaat de vrees dat dit veel langer gaat duren.