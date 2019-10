FC Twente en Heracles steunen plan nieuwe competitie voor spelers onder 21 jaar

Al jaren klagen veel clubs dat de overstap vanuit de jeugd naar de senioren te groot is. De top van de KNVB komt nu met een concreet plan voor een tussenstation in de vorm van een competitie voor voetballers onder de 21 jaar. De bond presenteert in november een concreet voorstel, waarna er op 3 december tijdens de Algemene Vergadering Betaald Voetbal over gestemd gaat worden. De bond kan in elk geval rekenen op de steun van Heracles en FC Twente.